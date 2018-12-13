Gözalan Group Mağazacılar Gününü Birlik Mesajı İle Kutladı

Temelleri 1969 yılına dayanan Türkiye'nin öncü perakende şirketlerinden Gözalan Group Mağazacılar Gününü sahada kutladı. Yönetim, Satış, Pazarlama ve İnsan Kaynakları departmanları perakende dünyasının önemli gününde, grubun distribütörlüğünü yürüttüğü Columbia, Mustang veCamicissima mağazalarında bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

Gözalan Group Yönetici Ortağı Kerem Gözalan Mağazacılar Gününde açıkladığı mesajda "Geride bırakmaya hazırlandığımız 2018 senesinin son günlerinde, çalışkan, azimli ve zor şartlarla baş etmeyi bilen bir aile olmanın verimli neticelerini, hedeflerimize ulaşırken yine görüyoruz. Ürünlerimizin seçim ve siparişinden, tüketicinin marka deneyimine kadar verilen emeğin temsilcileri olan sizler; Gözalan'ın görünen yüzü, tüm mağaza çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, bu başarının temel sebebisiniz.12 Aralık Mağazacılar Günü'nüzü en samimi duygularımla kutlamak isterim. Firmamızın başarısına verdiğiniz destek, müşterilerimize sunduğunuz kaliteli hizmet ve güler yüzünüz paha biçilemez.." dedi.

Gözalan Group çalışanları, ekip ruhu ve birlik mesajları vererek Mağazacılar Gününü kutladı. 2011 yılında Hindistan'da başlatılan ve bu yıl dördüncü kez kutlanacak olan Retail Employees' Day (Mağazacılar Günü), beş yıldır 12 Aralık perakende ve alışveriş sektörünün en önemli aktörlerini bir araya toplayan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) desteği ile kutlanıyor. Kapsamı, etkisi ve heyecanı artarak kutlanan bu özel gün perakende sektöründe mağaza çalışanlarına teşekkür edilmesini amaçlıyor.