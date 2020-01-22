Haberler » Güncel » Gözaltı sırasında polisin bacağını ısırdı - Haber

Gözaltı sırasında polisin bacağını ısırdı

Gözaltı sırasında polisin bacağını ısırdıABD, (DHA)- ABD'de aile içi şiddet ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, Cherie Saunders (38) adlı bir kadını gözaltına aldı.

22.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:24
Gözaltı sırasında polisin bacağını ısırdı
ABD, (DHA)- ABD'de aile içi şiddet ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, Cherie Saunders (38) adlı bir kadını gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit edilen kadın, kendisini gözaltına almaya çalışan polislerden birinin bacağını ısırdı. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
ABD'nin Florida eyaletinde Flagler bölgesinde polis, aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitti. Evin garajına yönelen polisler, Cherie Saunders ile karşılaştı. Alkollü olduğu tespit edilen kadın, polislere küfür etmeye ve kovmaya çalıştı. Tüm ikazlara rağmen kendisini kontrol edemeyen kadın, polisler tarafından gözaltına alındı. kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 4 polis memurunun kadını gözaltına aldığı, kadının ise direnerek tekmeler savurduğu görüldü. Saunders, yerde yattığı sırada görüntüleri kaydeden polisin sağ bacağını ısırdı. Bacağının ısırılmasıyla canı yanan polis ise Saunders'a bırakması için vurmaya başladı. Bacağı ısırılan polis, hastaneye kaldırıldı. O anlar ise anbean kaydedildi.
Gözaltına alınan Saunders, polise saldırmaktan suçlu bulundu ve 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Flagler Şerif Departmanı'ndan yayınlanan fotoğrafta ise polisin bacağında yara olduğu görüldü.
Gözaltı sırasında polisin bacağını ısırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52  Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor
13:56  FLAŞ
13:56  FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları...
13:56  Çay ocağı işletmecisi Ayşe teyze azmiyle örnek oluyor
13:56  FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan...
22.01.2020 14:05:57