19 Şubat 2019, 21:43
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Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi

Ankara'da üniversite öğrencisi Merve Demirel'in polisin cinsel tacizine maruz kaldığına dair iddiayla ilgili konuşan AK Partili Özlem Zengin, "Telaşın neden olduğu bir hareket" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üniversite öğrencisi Merve Demirel'in gözaltına alındığı sırada polisin cinsel tacizine maruz kaldığına dair iddiaya ilişkin, "Bir telaş içerisinde, bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği yanlış bir hareket" açıklamasında bulundu.

Muhalefet partileri, üniversite öğrencisi Merve Demirel'in, gözaltına alındığı sırada polisin cinsel tacizine maruz kalmasını, Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirdi.

HDP: POLİS VE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, söz konusu saldırıya ilişkin, " Ankara'nın göbeğinde bir polis bir genç kadını gözaltına alırken cinsel saldırıda bulunuyor. Günlerdir kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda da açık ve net bir şekilde cinsel saldırı, maalesef görülüyor. Günlerdir kamuoyu bu iğrenç olaya tepki gösterirken, bahsi geçen polisle ilgili hareke geçilmesini beklerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü 'Babası FETÖ'cü' diye açıklama yapıyor. 'Özrü kabahatinden büyük' dedikleri bu olsa gerek. Hukukun işlediği bir ülke olsaydık öncelikle o polis, sonra da bu açıklamayı yapan emniyet müdürü görevden alınırdı. Tam da iktidarın kolluğuna yakışır bir açıklama" dedi.

Fatma Kurtulan

AK PARTİLİ ZENGİN: OLMAMALIYDI

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; Kurtulan'ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, olaya ilişkin, "Bir telaş içerisinde, bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği yanlış bir hareket. Bu da yanlış, olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

"GÖRÜNTÜLER BASINA YANSIMAMALIYDI"

Zengin, görüntülerin basına servis edilmesinin "kastı aşan" bir durum olduğunu da ileri sürerek, "Ben o görüntüleri izledim, hem emniyet müdürlüğünün çektiği görüntüleri izledim hem de olay esnasında çekilen görüntüleri izledim. Bu görüntüler kamuoyuna dağıtılırken, bence kastı aşan bir şekilde, olaydan öte emniyet teşkilatını tahkir etmek üzere bir üslup kullanılıyor" dedi.

Ayrıca olayı yakından takip ettiklerini ileri süren Zengin, bugün suç duyurusunda bulunan Demirel'in, olayla ilgili "Ümit ederim gider şikayetçi olur, biz de takip ederiz, nedir mesele, daha detaylı görme imkanımız olur" dedi.

Merve Demirel

Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda BulunduPolis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu

Merve Demirel,Ankara,Özlem Zengin,AK Parti


YORUMLAR (109)
ÖZLEM HANIM I HEP İZLERİM: Bu en doğru açıklama olmuş. Bence. Hem yanlış hem de kasti değil. Videoyu izlerseniz zaten aşikar. Tamam yanlış algıya sebep vermiş. Ama o polis dayı bir hissiyatla yapmamış belli yani. İş kazası denilen bu olsa gerek
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MURAT: özlem abla bu açıklama sana yakışmadı.
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BİRİSİ: Burada niyetimiz Polisi karalamak ve Polislik mesleğini yapanların itibarını zedelemek değil. Zaten bu yüzden bu yanlış ve kabul edilemez hareketi yapan Polise tepki gösteriliyor. Bazı arkadaşlar yazmış ''izinsiz gösteri, grup dağılmamış'' falan yahu görüntüde grup dediğiniz üç kişi. ?!?!
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  • BİRİSİ : Vallahi üç Kişilik bir gösterici grubuna karşı telaşa kapılıp bu davranışı sergileyebilen bir polis, farz edelim elli kişilik bir gruba müdahale ediyor olsa Allah Muhafaza olabilecekleri düşünmek bile istemiyorum.
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