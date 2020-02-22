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Gözaltına alınan 13 eski komiser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MERSİN merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, komiser yardımcılığı sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 eski komiser yardımcısı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:21Gözaltına alınan 13 eski komiser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MERSİN merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, komiser yardımcılığı sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 eski komiser yardımcısı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen komiser yardımcılığı sınavlarındaki usulsüzlükler ile ilgili soruşturmalar kapsamında, Mersin'de sınava giren 16 eski komiser yardımcısına yönelik operasyon düzenlendi. Mersin merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 13 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından  mahkemeye çıkarılan 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 3 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.



Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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