Haberler » 3. Sayfa » Gözaltına alınan 16 terör zanlısı adliyeye sevk edildi - Haberler

Gözaltına alınan 16 terör zanlısı adliyeye sevk edildi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem yapacakları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:40Gözaltına alınan 16 terör zanlısı adliyeye sevk edildi
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'dan 'ye getirilişinin yıldönümünde eylem yapacakları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem ve gösteri düzenleyecekleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 16 zanlı, adliyeye sevk edildi. Siverek, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine çıkarıldı. - ŞANLIURFA

Abdullah Öcalan, Türkiye, Kenya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 15:10:54