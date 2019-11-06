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Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu

Antalya'da uyuşturucu madde kullanan kişilere kırmızı reçeteli haplar sattığı, turistlere ise para karşılığında sahte rapor düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan doktorun muayenehanesinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap bulundu.

06.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:43 Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ'nün elebaşına ait kitap da bulundu.

SAHTE RAPOR KARŞILIĞINDA PARA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde kliniği olan doktor Ü.O.'nun uyuşturucu madde kullanan kişilere kırmızı reçeteli çeşitli hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere ise sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp, hasta muayene ettirdiği iddiaları üzerine araştırma başlattı.

FETÖ ELEBAŞINA AİT KİTAPLAR BULUNDU

Yapılan araştırmanın ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dr. Ü.O.'nun kliniğinde yaptıkları aramada, silahlı terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap, çoğunluğu kırmızı reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği ihtiva eden 35 kutu hap, ayrıca çeşitli türlerde 1200 kutu ilaç, 20 kaşe, 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Manavgat Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli Dr. Ü.O., jandarma tarafından gözaltına alınırken, klinikte ele geçirilen evrak ve çeşitli malzemelere de el konuldu. Soruşturma sürüyor.


Manavgat, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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