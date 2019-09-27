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Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 11 şahıs serbest bırakıldı

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.09.2019 14:34Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 11 şahıs serbest bırakıldı
Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici' oldukları öne sürülen ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski üçüncü sınıf emniyet müdürü A.Ü., emniyet amiri A.D., komiserler A.K., F.M.D., M.B., M.E., M.Ö., S.Ö., B.T., komiser yardımcıları A.Ş.D. ile E.G. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen 1'i kadın toplam 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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