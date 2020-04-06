- Gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı
- Gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için faaliyetlere katıldığı iddiasıyla İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı.
06.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:02
KUDÜS - Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için faaliyetlere katıldığı iddiasıyla İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı. İsrail güçleri tarafından korona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays'ın serbest bırakıldığı ifade edildi. Gays'ın 15 bin şekel (yaklaşık 4 bin 200 dolar) kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.Gays, dün sabah işgal altındaki Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail, yaklaşık 15 kez gözaltına aldığı Gays'ın Şubat ayında da 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmesini yasaklamıştı.Öte yandan İsrail güçleri, 3 gün önce Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi de evine düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler: Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Güncel