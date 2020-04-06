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Gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı

Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için faaliyetlere katıldığı iddiasıyla İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı.

06.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:25
Gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı
Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için faaliyetlere katıldığı iddiasıyla İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı.
İsrail güçleri tarafından korona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays'ın serbest bırakıldığı ifade edildi. Gays'ın 15 bin şekel (yaklaşık 4 bin 200 dolar) kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.
Gays, dün sabah işgal altındaki Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail, yaklaşık 15 kez gözaltına aldığı Gays'ın Şubat ayında da 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmesini yasaklamıştı.
Öte yandan İsrail güçleri, 3 gün önce Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi de evine düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Güncel
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