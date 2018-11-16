Gözaltına Alınan Prof. Dr. Betül Tanbay Kimdir? Betül Tanbay Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul'da, Anadolu Kültür Derneği Başkanı Osman Kavala'nın da tutuklu bulunduğu soruşturması kapsamında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı gözaltına alındı. Prof. Betül Tanbay kimdir?

PROF DR. BETÜL TANBAY KİMDİR?

Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyetin içinde de yer alan Prof. Dr. Betül Tanbay, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor.

TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ'NİN SEÇİLEN İLK KADIN BAŞKANI

Tanbay, ünlü matematikçi Cahit Arf tarafından 1948 yılında kurulan Türk Matematik Derneği'nin 62 yıl sonra seçilen ilk kadın başkanı olmuştu. Tanbay, Avrupa Matematik Derneği (EMS) Yönetim Kurulu'na da seçilmişti.

Betül Tanbay aynı zamanda Taksim Gezi Parkı eylemleri ile gündeme gelen Taksim Platformu üyesidir.