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Gözaltına alınan rapçi Killa Hakan, yaptığı açıklamayla şaşırttı

Almanya'da yaşayan Türk rapçi Killa Hakan dün akşam göz altına alınmış ardından serbest bırakılmıştı. Ünlü rapçi, olayla ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama yaptı.

13.08.2019 11:21
Gözaltına alınan rapçi Killa Hakan, yaptığı açıklamayla şaşırttı

Son olarak Ezhel, Ceza ve Ben Fero ile yaptığı Fight Kulüp düetiyle çok konuşulan Killa Hakan gözaltına alındı. 46 yaşındaki rapçi Almanya'da gözaltına alındığını sosyal medya hesabından "Ulan bayram günü yapılır mı bu! Bayramı da içeride geçirdik" notuyla duyurdu.

"ARA ARA OLUYOR BÖYLE ŞEYLER"

Daha sonra serbest bırakılan Killa Hakan, "Sebep falan yok. Ara ara böyle olaylar oluyor. Sabah kadar hücredeydim. 3 saat önce çıktım. Bazen öyle yoklamalar oluyor. Ben de biliyorsunuz, eski sanatçılardan koruyuculardan olduğum için, hala da nöbette olduğum için ara ara sabaha kadar yatıp çıkmışlığım oluyor. Bayramda olduğu için üzüldüm" açıklamasıyla şaşırttı.

Gözaltına alınan rapçi Killa Hakan, yaptığı açıklamayla şaşırttı

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YORUMLAR (8)
TİM0135: Adamlar keyfinden göz altına almış, bi bakalım bizim killa napıyor(!) diye. Utanmaz birde bayramı alet etme gözaltına alınmanı!! Bir yeri sıkışan gurbetçi hemen din ve milliyetçiliği kalkan ediyor kendine!
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KILLA HAKAN: GLUK GLUK almanca da buyuk bir kufur oldugu icin beni aldilar. ozur diledim ciktim simdi silecegim parcayi youtube dan
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BEN FERO: Abim geçmiş olsun, gözlerinden öperim.
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50 CENT: call me bro
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GÜNEŞ26: Durup Dururken iş olsun torba dolsun diye bi adamı içeri almazlar. Yapmıştır bihaltlar ki içeri almışlar. Yalakalık yapmaya gerek yok
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NORM ENDER: Abi geçmiş olsun, izmire beklerim
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CEZA: Kardeşim ara beni, geçmiş olsun
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REF: Reklam yapma alt tarafı nezarethane oranın ezaharet hanesi 5 yıldızlı otel gibi
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