Gözaltına alınan YouTuber 'Unlost' Cantuğ Özsoy kimdir?

Deli Mi Ne ismiyle bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın Liverpool- Chelsea maçında sahaya izinsiz girmesinin ardından karakola götürüldü. Edinilen bilgiye göre Unlost lakaplı Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman, Emre Durmuş gibi Youtuber'lar da gözaltına alındı. Bunun üzerine Cantuğ Özsoy kimdir diye araştırılmaya başlandı. Peki, Unlost lakaplı YouTuber Cantuğ Özsoy kimdir? Unlost lakaplı Özsoy Youtube abone sayısı kaçtır?

CANTUĞ ÖZSOY KİMDİR?

'Unlost' lakabı ile bilinen Cantuğ Özsoy, 4 Temmuz 1990 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk olarak 5 yaşındayken bilgisayarla ilgilenmeye başlayan Unlost, ilk bilgisayarını ise 1998 yılında kendi paralarıyla aldı. 8 yaşından beri Half-Life oynayan Cantuğ Özsoy, Türkiye'nin en iyi Half-Life oyuncusu olarak biliniyor. Bunun dışında Hearthstone, CS:GO ve Dota 2 gibi oyunları da profesyonel bir şekilde oynayan Özsoy, e-Spor haline gelmiş olan bu oyunlarda defalarca Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Aslında Cantuğ Özsoy'un yayın hayatı OWN3D.TV'ye dayanmaktadır. Fakat o zamanlar, upload paketi yetersiz olduğu için Türkiye'deki YouTuber'lara ve yayıncılara danışmanlık yapabildi. Bir süre sonra yayıncılık yapmak için iyi bir fırsat yakalayan Unlost, ilk yayınında Half-Life oynadı ve anlık olarak 3000'den fazla izlenme sayısı elde etti. Unlost Cantuğ'un 1 milyona yakın Youtube abonesi vardır.