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Sevgilisiyle tatil yapan Cem Yılmaz'ın yeniden kilo alması dikkat çekti

Uzun süredir Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yazın son günlerini sevgilisiyle Bodrum'da geçiriyor. 20 kilo veren Cem Yılmaz'ın aldığı kilolar ise herkesi şaşırttı.

28.08.2019 10:31
Sevgilisiyle tatil yapan Cem Yılmaz'ın yeniden kilo alması dikkat çekti

30 Eylül'de gösterilerine başlayacak olan komedyen Cem Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli ile yazın son günlerini Bodrum'da geçiriyor. Spor yaparak kilo veren Yılmaz'ın yeniden kilo alması da dikkatlerden kaçmadı.

KİLOLARI GÖZDEN KAÇMADI

Posta'da yer alan habere göre; Sevgilisiyle Cennet Koyu'ndaki villasında konaklayan Yılmaz vaktinin bir bölümünü de 'Samatya' adlı teknesinde geçiriyor. Geçen yıl fitness hocası Sami Hamidi ile spora başlayan ve 20 kilo veren Cem Yılmaz'ın kilo almış olması dikkat çekti.

DEFNE GÖRÜNTÜSÜYLE MEST ETTİ

Cem Yılmaz'ın yanı sıra her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, siyah bikinisi ve düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı.

İşte ünlü çiftin tatil görüntüleri...

Sevgilisiyle tatil yapan Cem Yılmaz'ın yeniden kilo alması dikkat çekti

Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Bodrum, Eylül, Magazin

YORUMLAR (20)
MB: Bu dünyada işiniz iş. . .
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6.FİLO: Depo içinde malları istifliyoruz cem yılmaz da teknede malada vuruyor
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#YORUMCU: Yalnız Defne ye helal olsun fiziğini çok güzel koruyor yaş ve iki çocuğa rağmen tam örnek kadın.
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İĞRENÇ: 10 YIL ÖNCE YAPTIĞI ESPRİLER İLE HALA İŞ YAPIYOR ADAM YA , ŞUAN SIFIRA İNDİ , ANCA SİYASETE BULAŞIYOR BAŞKA BİR İŞE YARAMIYOR , ARTIK YAŞLANDI , ESPRİ YAPAMIYOR ÇOK YAŞLANDI
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RECEP: Bunun gibileri çıkarıp başımıza ünlü diye gösteriyorlar. Tam bir yogi. Milletin zamanını çalmayın böyleleriyle.
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ORMANCI: Ormanda görsem goril zannedip korkarım
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.....: şaklaban
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BRO: Yaşlandı ve sürekli alkol alırsa olacağı bu
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OSMANİYE: NE KADAR ÖNEMLİ NE KADARRRRRRRRRR
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SABIR: bu dünyada bitecek birgün devam edin böle. . .
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