Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy kaç yaşında ve nereli? 14 gün kuralına uymayan Gözde Atasoy ne iş yapıyor? Gözde Atasoy hayatı ve biyografisi!

Ünlü sunucu Gözde Atasoy İspanya 'da tatilden tekrar ülkemize geri döndü. Koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin çok olduğu İspanya'dan ülkeye dönen başarılı sunucu Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği 14 gün kuralına uymadan tekrar ekranlara çıktı ve halka karıştı. Ünlü sunucunun bu davranışı vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı ve sosyal medyada gündem oldu.

GÖZDE ATASOY KİMDİR?

Gözde Atasoy doğum tarihi : 15 Nisan 1986

Gözde Atasoy kaç yaşında : 33 yaşında

Gözde Atasoy doğum yeri : İstanbul

Gözde Atasoy eşi : Emirhan Kökçü

Gözde Atasoy mesleği : Haber sunucusu

GÖZDE ATASOY'UN HAYATI VE BİYOFRAFİSİ

15 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğan Gözde Atasoy, Nişantaşı Işık Lisesi'nde aldığı lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini ABD'de tamamlayan Gözde Atasoy, San Francisco'da bulunan Golden Gate University'den MBA diplomasını almıştır. Televizyon kariyerine 2009 yılında Beşiktaş TV'de başlamıştır. Burada haber bültenleri ve ekonomi programını hazırlayıp sunmuş, özel röportajlar yapmıştır.

2011 yılında CNN Türk'e transfer olan ünlü sunucu CNN Türk'teki görevine devam ederken, 2012 yaz döneminde 3 ay süre ile Kanal D hafta sonu Ana Haber Bülteni'ni de sunmuştur. Ocak 2013'te Mehmet Ali Birand'ın vefatı sonrası, CNN Türk'teki görevinden ayrılmış ve Kanal D Haber Merkezi'nde çalışmaya başlamıştır. Bir süre Kanal D Ana HaberHafta sonu Bülteni'ni ve Hafta içi Euro D Ana Haber Bültenini sunan Gözde Atasoy aynı zamanda uluslararası sivil toplum faaliyeti olan, zihinsel ve gelişim engelli bireylerle gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies programında Türkiye Arkadaşlık Elçisidir.

GÖZDE ATASOY'UN ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

Beşiktaş TV

CNN Türk

Kanal D

CNN Türk