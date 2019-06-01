Gözde Kansu kimdir? 2 yıllık ilişki bitti!

Gözde Kansu ve Engin Tozak birlikteliklerini noktaladı. Oyuncu Gözde Kansu, Engin Tozak ile 2 yıldır süren bu ilişkiyi, açıklanmayan bir sebepten ötürü bitirdiği öğrenildi. Bu haberden sonra Gözde Kansu kimdir diye internette aranmaya başladı. Peki oyumcu Gözde Kansu kimdir? Nerelidir?

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Anaokulu sırasında baleye başladı. Okul hayatında, sürekli okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. "Oyuncu Dükkanı" adlı kast ajansındadır.

Gözde Kansu, 9 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Şarkıcı Sıla Gençoğlu çocukluk arkadaşıdır. Kansu, yazmayı öğrendiği günden beri şarkı sözü yazıyor.

"Dudaktan Kalbe" adlı dizide Nimet karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. "Haylaz Babam", "Yeter Anne", "Kurşun Yarası", "Canım Annem", "Cemile" ve "Mürüvvetsiz Mürüvvet" adlı dizilerin yanı sıra tiyatro ve kabarede de görev alan Kansu, "Issız Adam" filmiyle de gündeme geldi.

2013 yılının ekim ayında A TV'de yayınlanan "Veliaht" yarışmasında sunuculuk yapmakta iken giydiği dekolte kıyafeti, bakan Hüseyin Çelik'in beğenmemesi yüzünden işinden oldu.

FİLM VE DİZİLERİ

2011 – Al Yazmalim (Tv dizisi)

2010 – Hanımın Çiftliği (TV dizisi)

2009 – Bahar Dalları (TV dizisi)

2009 – Neşeli Hayat

2007 – Dudaktan Kalbe

2008 – Issız Adam

2006 – Cemile (TV dizisi)

2005 – Haylaz Babam (TV dizisi)

2005 – Kısmet (dizi) (TV dizisi)

2004 – Canım Benim (TV dizisi)

2004 – Mürüvvetsiz Mürüvvet (TV filmi)

2002 – Yeter Anne (TV dizisi)

2000 – Üzgünüm Leyla (TV dizisi)

2000 – Abuzer Kadayıf (film)

1999 – Ayrılsak da Beraberiz