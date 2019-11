Gözde Kırdar, Türk voleyboluna dışarıdan destek verecek

VakıfBank'taki 19 yıllık kariyerini geçen sezon sonunda noktalayarak voleybola veda eden eski milli sporcu Gözde Kırdar, ailesiyle vakit geçirdiğini ve Türk voleyboluna şimdilik dışarıdan destek vereceğini söyledi.Sarı-siyahlı kulübün ve milli takımın efsane ismi Gözde Kırdar, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen ve 2 numaralı formasının emekli edildiği törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.VakıfBank Kulübünde çalışan herkese teşekkür eden Gözde, "Formamın emekliye ayrılması benim için çok özel bir duygu. Çok mutluyum. Şu an her şeyimi kızım için yaşıyorum. Ailemizi de büyütmek istiyoruz. O yüzden voleybola pek vakit ayıramıyorum. Ancak tabii ki eşimin, kız kardeşimin maçlarına gidiyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Ankara'da izledim ve onlara orada destek verdim. Şimdilik dışarıdan desteğe devam edeceğim." ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun "Genç oyunculara tavsiyeniz var mı?" sorusuna Gözde Kırdar, şu yanıtı verdi:"Tek tavsiyem şu olabilir; herkes gibi çalışırsanız herkes gibi olabilirsiniz ancak herkesten çok çalışırsanız çok özel bir sporcu olursunuz. Her zaman buna inandım. Hiçbir zaman şöyle böyle antrenman yapmadım. Yenilgiyi hiçbir zaman kabul etmedim. Emek versinler, sevsinler zaten başarı onları bulacaktır."VakıfBank altyapısında yetişen Gözde Kırdar, 19 yıl aralıksız giydiği sarı-siyahlı formayla 20 kez kupa sevinci yaşadı.