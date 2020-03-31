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Gözetim altında kaldıkları yurdun camlarından şarkı söylediler

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek öğrenci yurdunda gözetim altına alınan öğrencilerle görevli personel, "Neler Oluyor Hayatta" şarkısını seslendirdi.

31.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:53
Sakarya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek öğrenci yurdunda gözetim altına alınan öğrencilerle görevli personel, "Neler Oluyor Hayatta" şarkısını seslendirdi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından getirilerek kentteki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözetim altına alınan, aralarında öğrenciler, tır şoförleri, iş insanları ve ailelerin yer aldığı 6 yurttaki 1777 vatandaşa yönelik moral etkinlikleri sürüyor.
Arifiye ilçesinde, Polonya ve İngiltere'den gelen 386 Türk öğrencinin kaldığı Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nda bazı öğrencilerle sağlık çalışanı, güvenlik görevlisi, polis ve yurt çalışanı, "Neler Oluyor Hayatta" şarkısını seslendirdi.
Yurdun hoparlörlerinden çalınan şarkıya, kaldıkları odaların pencerelerinden sırayla çıkarak eşlik eden öğrencilerin etkinliğine, çalışmalarda görev alan personel de katıldı.
Şarkının sonunda katılımcılar alkışlarla etkinliği sonlandırdı.
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Gözetim altında kaldıkları yurdun camlarından şarkı söylediler

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sakarya, Güncel

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Gözetim altında kaldıkları yurdun camlarından şarkı söylediler
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