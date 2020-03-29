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Gözetim altındaki öğrencilere, yağmur altında moral desteği

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sivas'a getirilen öğrenciler, gözetim altında tutuldukları yurtta kurulan ses sistemiyle yağmur altında eğlendirildiler.

29.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:48
Gözetim altındaki öğrencilere, yağmur altında moral desteği

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sivas 'a getirilen öğrenciler, gözetim altında tutuldukları yurtta kurulan ses sistemiyle yağmur altında eğlendirildiler.


Geçtiğimiz hafta İrlanda, İskoçya, Mısır ve Sudan 'da erasmus kapsamında eğitim gören Türk öğrenciler, hava yoluyla Sivas'a getirilerek Korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Kız yurduna yerleştirilmişlerdi. 14 günlük sosyal izalosyon süreçlerini tek kişilik odalarda geçiren öğrenciler, odalarının pencerelerinden birbirleriyle iletişim kurarak vakit geçiriyorlardı. Öğrencilere moral vermek isteyen Gençlik ve Spor İl müdürlüğü yetkilileri, yurt içerisine ses sistemi kurdu. Kurulan ses sistemiyle öğrencilerin istek şarkıları çalındı. Öğrenciler, odalarının pencerelerinden şarkılara eşlik ettiler. KYK çalışanları, yağmur altında oyun havası oynadı. Öğrenciler, ıslık çalarak ve alkışlayarak çalışanlara eşlik etti. Oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler, son olarak tekbir getirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Sudan, Sivas, Güncel

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