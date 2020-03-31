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Gözetim altındayken hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi hayatını kaybetti

TOKAT Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile tedavi gördüğü hastaneden kaçan ve tekrar yakalanarak tedaviye alınan A.Ü.(74) hayatını kaybetti.

31.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:51
Gözetim altındayken hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi hayatını kaybetti

TOKAT Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile tedavi gördüğü hastaneden  kaçan ve tekrar yakalanarak tedaviye alınan A.Ü.(74) hayatını kaybetti. Tokat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile bir süre önce gözlem altına alınan A.Ü. geçen hafta hastaneden izinsiz ayrıldı. Sağlık görevlileri ve polis ekipleri tarafından evinden bulunan A.Ü. tekrar hastaneye getirildi. Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü., dün hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. A.Ü.'nün cenazesi yakınları tarafından sabah saatlerinde hastaneden alınarak merkeze bağlı Fırındere köyünde toprağa verildi. Eşi H.Ü'nün (70) de hastanede gözetim altında tutulduğu, yapılan testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Tokat, Güncel
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