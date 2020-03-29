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Gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu

Gaziantep'te, öğrenci değişim programı kapsamında Avrupa'dan döndükleri için yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle gözlem altında tutulan 13 kişi, sürenin dolmasının ardından ailelerine kavuştu.

29.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:54
Gaziantep 'te, öğrenci değişim programı kapsamında Avrupa 'dan döndükleri için yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle gözlem altında tutulan 13 kişi, sürenin dolmasının ardından ailelerine kavuştu.
İslahiye Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümünde eğitim gören 11 öğrenci ile 1 öğretmen ve 1 görevli, Almanya ve Belçika 'daki öğrenci değişim programından dönüşlerinde okulun yurduna yerleştirildi.
Yurtta kaldıkları 14 gün boyunca gözetim altında tutulan grubun düzenli olarak ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapıldı.
Sağlık ekipleri tarafından son kontrolleri yapılan gruptakiler, tedbir amaçlı tutuldukları yurttan ayrıldı.
Yurdun önünde bekleyen aileler ise gözlem süresi dolan çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Bölgeden ayrılan gruptakiler vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu

Kaynak: AA

Etiketler: Cemil Meriç, Gaziantep, Belçika, Avrupa, Güncel

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Gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu

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