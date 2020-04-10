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Gözetim süresi dolan 121 kişi evlerine gönderiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında KKTC'den getirilerek Uşak'taki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 121 öğrenci, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı.

10.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:34
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında KKTC'den getirilerek Uşak 'taki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 121 öğrenci, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmeye başlandı.
Hava yoluyla 27 Mart'ta KKTC'den kente getirilerek Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nda gözlem altında tutulan 121 öğrencinin 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen öğrenciler evlerine gönderilmeye başlandı.
Bazı öğrenciler, yakınlarının araçlarıyla memleketlerine giderken bazılarıda tahsis edilen otobüsle AFAD ekiplerinin koordinesinde kentten ayrıldı.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, karantinada görev alanlara teşekkür ederek, şunları belirtti:
"Karantinaya alınmadan ve karantina süresi boyunca sürekli sağlık kontrollerinden geçirilen misafirlerimizden hiçbirinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını belirtmek isterim. En iyi şekilde konuk etmeye çalıştığımız vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Her şey milletimiz için." Gözetim süresi dolan 121 kişi evlerine gönderiliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Kıbrıs, Uşak, Güncel
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