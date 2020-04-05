Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı

Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir gözlem altında tutulan 49 tır şoförü, 14 günlük gözlem süresinin ardından kaldıkları yurttan ayrıldı.

05.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:00
Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir gözlem altında tutulan 49 tır şoförü, 14 günlük gözlem süresinin ardından kaldıkları yurttan ayrıldı.
Ukrayna 'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a getirilen tır şoförlerinden 49'unun 14 günlük gözlem süreleri sona erdi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir Kozlu ilçesindeki KYK'ya ait yurtta gözlem altında tutulan 49 kişi sağlık kontrollerinden geçirildi. Tır sürücülerinin evlerine gönderilmesi için yurt binası önünde hazırlık yapıldı. Minibüsler yurt binası önünde hazır bekletildi. Eşyalarıyla birlikte sosyal mesafe kuralına uygun olarak minibüslere bindirilen 49 kişiden 32'si tır parkında bulunan tırlarının yanına götürüldü. Tırlarını alan sürücüler evlerinin yolunu tuttu. Diğer sürücüler ise minibüsler ile evlerine gönderilecek.
Ukrayna'nın Chornomorsk limanından kalkan Ro-Ro gemisi geçen 22 Mart günü ilk olarak 51 Türk tır şoförünü, 28 Mart günü 34 tır şoförünü, 29 Mart günü 18 tır şoförünü ve son olarak da 1 Nisan günü 17 tır şoförünü Zonguldak'a getirmişti. AFAD koordinesinde gemiden inen tırlar özel kıyafetli ekiplerce dezenfekte edilmiş, 120 tır şoförü KYK yurdunda gözlem altına alınmıştı. Gözlem süresi sona eren tır sürücüleri yurt binasından ayrılırken diğer gözlem altındaki sürücülerin el sallaması dikkat çekti. Gözlem altında bulunanlara sosyolog ve psikologların destek sunduğu öğrenildi. Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Ukrayna, Genel

Haberin Videosu :

Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Gözlem altında tutulan 49 tır şoförü kaldıkları öğrenci yurdundan ayrıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:22: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 674 ölüm - Haberler 13:22: Sosyal mesafeyi bırakıp kavgaya tutuştular - Haberler 13:22: (Özel) Talihsiz adamın önce motorunu çaldılar, bir gün sonra da duran aracına çarptılar - Haberler 13:21: İzmir'de eski fabrika binasında yangın - Haberler 13:20: Fabrika gibi okul - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi