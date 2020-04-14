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Gözlem altındaki 21 kadın polis balkondan polis akademisi marşını seslendirdi

Gözlem altındaki 21 kadın polis balkondan polis akademisi marşını seslendirdi Sakarya'ya yeni atanan ve 14 günlük gözlem altında tutulan 21 polis, yurdun balkonuna çıkarak Polis Akademisi Marşını seslendirdi.

14.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:13
Gözlem altındaki 21 kadın polis balkondan polis akademisi marşını seslendirdi
SAKARYA - Sakarya 'ya yeni atanan ve 14 günlük gözlem altında tutulan 21 polis, yurdun balkonuna çıkarak Polis Akademisi Marşını seslendirdi.
Ülke genelinde her yıl kutlanan polis haftası etkinlikleri dünyayı saran korona virüsü nedeniyle bu sene buruk geçti. Virüsün yayılmaması için polis haftası etkinliklerinin tümü iptal edildi. Polis haftası kapsamında Sakarya'ya yeni atanan ve 14 günlük gözlem altında tutulan 21 polis memuru Sakarya Kız Yurdunun balkonuna çıkarak polis haftasını kutladı.
Polis memurları balkondan hep birlikte polis akademisi marşını seslendirerek polislere destek oldu. Gözlem altındaki 21 kadın polis balkondan polis akademisi marşını seslendirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Akademisi, Sakarya, Polis, Yerel
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