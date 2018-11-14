14 Kasım 2018, 08:50
»»

Gözler, Divan Kurulu'nda

Gözler, Divan Kurulu

Sarı-kırmızılı kulüpte kasım ayı Divan Kurulu toplantısı bugün 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yapılacak.



Sarı-kırmızılı kulüpte kasım ayı Divan Kurulu toplantısı bugün 13.30'da Galatasaray Lisesi'nde yapılacak. Fenerbahçe derbisinde yaşananlar, kulübe üyelikler, Başkan Mustafa Cengiz ile ilgili kulüp resmi sitesinden yapılan ve tepki çeken paylaşımların toplantıda ağırlıklı gündem maddeleri arasında olduğu belirtildi.

Bugünkü oturumda üyelerin söz alarak Başkan Cengiz ile beraber yönetime sert eleştiriler yöneteceği öğrenildi. Üyelerin özellikle derbi sonrası Teknik Direktör Fatih Terim'in isminin öne çıkarılmasından rahatsız olduğu, tecrübeli hocanın yönetim zaafiyeti nedeniyle ön plana çıktığını savunacakları ifade edildi.

Fenerbahçe,Galatasaray

YORUMLAR