Gözler, Divan Kurulu'nda

Sarı-kırmızılı kulüpte kasım ayı Divan Kurulu toplantısı bugün 13.30'da Galatasaray
Lisesi'nde yapılacak. Fenerbahçe
derbisinde yaşananlar, kulübe üyelikler, Başkan Mustafa Cengiz
ile ilgili kulüp resmi sitesinden yapılan ve tepki çeken paylaşımların toplantıda ağırlıklı gündem maddeleri arasında olduğu belirtildi.
Bugünkü oturumda üyelerin söz alarak Başkan Cengiz ile beraber yönetime sert eleştiriler yöneteceği öğrenildi. Üyelerin özellikle derbi sonrası Teknik Direktör Fatih Terim
'in isminin öne çıkarılmasından rahatsız olduğu, tecrübeli hocanın yönetim zaafiyeti nedeniyle ön plana çıktığını savunacakları ifade edildi.
Fenerbahçe,Galatasaray
14 Kasım 2018 Çarşamba 08:50