Gözler toplu sözleşmede

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecini uzlaşı içinde noktalayacağımıza inanıyoruz" dedi.Kamu görevlileri, binlerce memuru yakından ilgilendiren 5'inci Dönem Toplu Sözleşme için hükümetle bugün masaya oturacak. Zam beklentilerinin açıklamasının ardından, sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanlarının taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunan Sağlık - Sen' deyse daha önceki toplu sözleşmelerde elde edilen kazanımların üzerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor.Akla uygun tekliflerMemur - Sen Konfederasyonu'nun toplu sözleşmeler öncesinde akla uygun zam taleplerinde bulunduğunu vurgulayan Sağlık - Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Konfederasyonumuz 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak olan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme için akla ve mantığa uygun tekliflerle hükümete gitti" değerlendirmesinde bulundu. Kamu işveren heyetinden beklentilerinin 2020 yılı için yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL ilave ve yüzde 8+7 zam; 2021 yılı için yüzde 2 refah payıyla yüzde 6+6 zam artışı olduğunu hatırlatan Başkan Kuluöztürk, "Ülkemizin ekonomik durumunun ve gelişiminin farkında olarak bu karar alındı. Bu nedenle 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecini uzlaşı içinde noktalayacağımıza inanıyoruz" dedi. Kuluöztürk, "Ülkemizin ekonomik büyüme rakamları ortada. Konfederasyonumuz, bu noktada bir ilke imza atarak refah payı kazanımını elde etmek için girişimde bulundu" açıklamasında bulundu.Tek vücut vurgusuToplu sözleşme sürecindeki taleplerinin olumlu karşılık bulmasından yana umutlu olduklarını ifade eden Kuluöztürk, "Memur - Sen ve Sağlık - Sen olarak her daim uzlaşıdan yana olduk. Kendi içimizde de bu görüşümüzden taviz vermedik. Sendikal faaliyetlerimiz kapsamında her zaman istişare mekanizmalarına büyük önem verdik" dedi. Antalya sağlık sektöründe yer alan tüm kesimlerin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Kuluöztürk, "Tabandan tepeye, tüm sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanlarımızın taleplerini Antalya Şube olarak dinledik, not aldık. Talepleri yönetim kurulumuzla istişare ettik ve akabinde genel merkeze ilettik. Ülke genelinde gelen talepler, ortak bir havuzda toplanarak tek bir vücut haline büründü. O vücut, Genel Başkanımız tarafından ilgili bakanlığa teslim edildi. Toplu sözleşme masasında, taleplerimizin karşılık bulması için tek vücut olarak iradeli ve dirayetli bir şekilde kamu işveren heyetiyle görüşmelerimizi yapacağız" yorumunda bulundu.Öne çıkan taleplerBinlerce çalışanın maaşları ve diğer haklarıyla ilgili olumlu kararlar aldırmanın sendikaları açısından büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizen Kuluöztürk, "Taleplerimizin karşılık bulması, çalışanların motivasyonuna olumlu bir katkı sunar. Yapılacak zamlar, maaşları enflasyonun altında kalan kamu çalışanlarımızın yaşam koşullarını iyileştireceği gibi piyasalara da bir canlılık getirecektir" ifadelerini sözlerine ekledi. Memur - Sen ve Sağlık - Sen olarak sendikacılıkta dönüm noktası olan toplu sözleşme hakkını elde ettikleri hatırlatan Kuluöztürk, toplu sözleşmelerde sağlık sektörü adına öne çıkan maddeleri şöyle sıraladı:"Döner sermaye kesintisine son verilmeli. Sosyal denge sözleşmesine imkan tanınmalı. Sabit ek ödemeler 15 puan artırılarak gelir vergisinden muaf tutulmalı. Nöbet ücreti yüzde 50 artırılmalı. Farklı istihdam türlerine son verilerek tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmeli. - ANTALYA