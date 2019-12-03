Gözler Tüketici enflasyonu verisinde olacak

Türkiye ekonomisi 3.çeyrekte beklentilerin altında bir performans sergileyerek yüzde 0.9 büyüse de imalat, hizmetler ve tarım sektöründeki büyüme dikkat çekiciydi. Yurt içi imalat PMI verisi 49.5 gelerek kritik eşik kabul edilen 50'nin altındaki konumunu korudu. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 11 aylık dış ticaret açığı 25 milyar 612 milyon dolar oldu. Yeni hafta beraberinde yoğun bir ekonomik veri gündemini de getirirken, bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı tüketici enflasyonu verisinde olacak. Merkez Bankası'nın Aralık ayı toplantısı öncesinde açıklanacak enflasyon verisi, politika faizine ilişkin vereceği sinyal bakımından piyasalar açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Haber akışı açısından ise gözler bugün Londra'da başlayacak NATO liderler zirvesinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile dörtlü toplantıda bir araya gelecek. Endeks dün 108,000 seviyesinin üzerini test ederken haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.03 yükselişle 108,004 puandan tamamladı.

USDTRY...TL Dolar Karşısında Sınırlı Değer Kaybetti… Dolar haftanın ilk işlem gününde gelişen piyasa ülkeleri karşısındaki yükselişini sürdürdü. Haftaya 5.75 seviyelerinden başlangıç yapan Dolar TL kurunda makroekonomik veriler piyasaların takibindeydi. Sabah saatlerinde dolar karşısında 5.73 seviyelerine kadar gerileyen kur, yönünü yukarı çevirdi. Gelişen piyasa ülkeleri para birimlerindeki düşüşte Trump'ın Brezilya ve Arjantin'e yönelik olarak çelik ve alüminyum tarifelerini yeniden yürürlüğe koyacağı açıklaması etkili oldu.

EURTRY…Dar Bir Bant İçerisinde Fiyatlanıyor… TL dün Euro karşısında gün içerisinde karışık bir görünüm sergiledi. Euro küresel bazda değer kazanırken kur sabah saatlerinde 6.37 seviyelerine yükseldi.

EURUSD… Son 10 Günün En Yüksek Seviyesini Test Etti… Parite yeni haftaya karışık bir görünüm içerisinde başladı. Çin ve Almanya'dan gelen imalat PMI verileri küresel risk iştahını artıran en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıktı. 2019 yılının son ayına girilirken Almanya imalat PMI verisi yükselişini üçüncü aya taşıdı ve 2020 yılı büyüme rakamları açısından umutları yeşertti. Avrupa'nın lokomotifi Almanya'dan gelen olumlu imalat PMI verisinin ardından gözler ABD'deki üretim ve imalat PMI verilerine çevrildi. Ekonomiye ilişkin iyimser beklentiler risk iştahını artırırken Euro dolar karşısında son 10 günün en yüksek seviyesini test etti. Hong Kong yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmasından sonra ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Öte yandan Almanya'da yapılan seçimlerde Merkel'in koalisyon ortağı SPD'de yeni eş genel başkanının büyük koalisyona olan tutumu siyasi istikrarsızlık senaryolarını gündeme getirdi. ABD piyasaları bugün Trump'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin kapsamlı Temsilciler Meclisi raporunu takip edecek.

XAUUSD…Ticaret Belirsizliğiyle Yükseldi… Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününe Cuma günkü kazançlarının bir kısmını geri vererek başladı. Almanya ve Çin'den gelen imalat PMI verileri küresel ekonomide toparlanma umutlarını yeşertti. Trump'ın Brezilya ve Arjantin'e yönelik olarak çelik ve alüminyum konusundaki tarife çıkışı ve Fransa'dan ithal edilen 2.4 milyar dolarlık ürüne ek vergi teklifi ile ticaret savaşı gündemi canlılığını korudu. 15 Aralık tarihinde Çin'e yönelik ek vergilerin devreye girme süresinin yaklaşması öncesinde Hong Kong ve Sincar konuları görüşmelerin önünü tıkıyor. Ticaret belirsizliğinin yeniden yükselişi altındaki güvenli liman alımlarına destek oldu. Ons altın sabah saatlerinde 1460 $ seviyesinin üzerindeki hareketini sürdürüyor.

GLDGR… Yatay Hareket Devam Etti… Gram altın fiyatları ons altındaki yatay seyir ve TL'deki değer kaybıyla birlikte 270 TL seviyesinde dengelendi.

BRENT... OPEC Üyelerinden Gelen Açıklamalar Takip Ediliyor… Petrol fiyatlamalarında gözler bu hafta Avusturya'nın Viyana kentinde gerçekleştirilecek OPEC toplantısına çevrilmiş durumda. Üye ülke temsilcilerinden gelen açıklamalar ve haber akışlarıyla birlikte brent petrolün varil fiyatı yön arayışını sürdürüyor. Brent petrolde kısa vadede arz miktarına yönelik haberler etkili olmayı sürdürüyor.

S&P500...Ticaret Belirsizliği Wall Street'e Olumsuz Yansıdı… ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor. 15 Aralık'ta devreye girecek olan Çin'e yönelik ek vergilerde herhangi bir gelişme olmaması belirsizliği artırıyor. Diğer taraftan Fransa'dan ithal edilen 2.4 milyar dolarlık ürüne ek vergi teklifi ticaret savaşının ateşini canlı tutuyor. Ticaret belirsizliğinden olumsuz etkilenen Wall Street yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir görünüm sergiledi. S&P500 endeksi günü yüzde 0.86 değer kaybıyla 3,113 puandan tamamladı.