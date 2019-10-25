Haberler » 3. Sayfa » Gözleri bantlı bulunan saz delicesi tedaviye alındı

Gözleri bantlı bulunan saz delicesi tedaviye alındı

Konya'da, avda kullanılmak üzere gözleri dikilmiş ve bantlanmış bulunan saz delicesi, operasyonla iyileştirildi. Saz delicesi, tedavi ve rehabilitasyon sonrası doğaya salınacak.

25.10.2019 13:31Gözleri bantlı bulunan saz delicesi tedaviye alındı

Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde, yaralı hayvanın bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

?Ekipler, avda kullanılmak üzere göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış, ayağında misina ipli tuzak olan saz delicesini alarak, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada tedavi uygulanan saz delicesi, yapılan operasyonla iyileştirildi.

Saz delicesinin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.


Karatay, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:23 'Ölüm patroniçesi'nin cezaevinden yönettiği uyuşturucu çetesine yeni baskın kamerada: 20 gözaltı
14:09 İstanbul'da çocuk istismarı: 8 kişi gözaltında
13:45 Malatya'da seçimler de 2 kişinin öldüğü davanın 2. duruşması Kırşehir'de görüldü
13:31 Gözleri bantlı bulunan saz delicesi tedaviye alındı
13:24 Liseyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Hademe gözaltına alındı
13:14 Sahte para operasyonunda ele geçirilenler emniyet müdürlüğünde sergilendi...Operasyon anı kamerada
13:07 Mezat çetesi üyeleri suçlarını itiraf etti 64 kişi hakim karşısına çıkıyor
25.10.2019 14:26:09