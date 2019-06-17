17.06.2019 10:11
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Gözleri enfeksiyon kapan 3 kedi tedavi için İstanbul'a gönderildi

Gözleri enfeksiyon kapan 3 kedi tedavi için İstanbul

Kütahya'nın Emet ilçesinde gözleri enfeksiyon kapan ve durumları kötü olan 3 yavru kedi bir hayvansever tarafından İstanbul'a tedavi için gönderildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde gözleri enfeksiyon kapan ve durumları kötü olan 3 yavru kedi bir hayvansever tarafından İstanbul'a tedavi için gönderildi.

Hasta olan 3 yavru kediyi Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz ile görüşüp İstanbul'a tedavi için naklettiklerini belirten hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, "3 yavru kedimizde de aynı rahatsızlığı tespit ettik. Gözlerindeki enfeksiyonun tüm vucutlarına yayılmasını önlemek için acil olarak (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz ile irtibata geçip İstanbul'a kliniğe gönderdik. Umarım tedavileri yapılıp iyi bir aileye sahiplendirirler. (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Emet, Yasin Yılmaz, Kütahya, İstanbul, Yaşam

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