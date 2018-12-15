15 Aralık 2018 Cumartesi 11:45



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:45

MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını bildirmesi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Tel Abyadlıların evlerine dönme umudunu yeşertti.Rakka'ya bağlı Tel Abyad ilçesinde ticaret, hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimlerini sürdüren Tel Abyadlılar, terör örgütü YPG/PKK'nın uyguladığı baskı ve şiddet nedeniyle tüm eşyalarını bırakarak sınırın Türkiye tarafındaki Akçakale ilçesine göç etmek zorunda bırakıldı.Yaklaşık 3 yıldır evlerinden ve doğdukları topraklardan ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşayan Suriyeliler, tekrar ülkelerine dönebilmek için teröristlerin Tel Abyad bölgesinden çıkarılmasını bekliyor.Tüm mal varlıkları ellerinden zorla alınan Tel Abyad halkının en büyük hayali Türkiye'nin bölgeyi terör örgütünden temizleyerek tekrar yaşayabilecekleri güvenli bir yer haline getirmesi. Bu çerçevede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün içerisinde harekatın başlayacağını bildirmesi özellikle Tel Abyad halkının evlerine dönme beklentilerini arttırdı."Fırat'ın doğusu"nu terör örgütünden temizlemesini bekliyoruz"Akçakale'de yaşayan Tel Abyadlı Vail Abut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın müjdesini duyunca çok sevindiklerini söyledi.En kısa zamanda harekatın başlamasını beklediklerini anlatan Abut, vatanlarına dönecekleri günü iple çektiklerini belirterek, şunları ifade etti:"Türk ordusunun en kısa zamanda Fırat'ın doğusunu terör örgütünden temizlemesini bekliyoruz. Topraklarımızın terör örgütünden temizlendiği gün Allah'ın izniyle evlerimize dönmek istiyoruz. Biz Tel Abyad ilçesinin gerçek sahipleriyiz ve o toprakların gerçek sahiplerine teslim edilmesini istiyoruz. Türklerle din olarak ve tarihten gelen bir kardeşliğimiz var. Biz inanıyoruz Türkiye bölgeyi terörden temizleyecektir. Rakka ve çevresinde bulunan çok sayıda akrabamız ve arkadaşlarımız Türkiye'nin yapacağı operasyonda onlara destek vermek için hazır bekliyor. İnşallah tehcir edilen tüm Suriyeliler en kısa zamanda evlerine döner bundan başka bir isteğimiz yoktur."Hamed Halit de doğup büyüdükleri ata yadigarı toprakların terör örgütünden temizlenecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.Harekatın yapılmasını umutla beklediklerine değinen Halit, şöyle dedi:"Türk ordusu harekatı başlattığı an, isterlerse bizler de kendilerine destek vermeye hazırız. YPG/PKK terör örgütü evlerimizi topraklarımızı bizlerden zorla aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla evlerimize döneceğimiz günün hayalini kurmaya başladık. Zaten bizim haklarımızı sadece Recep Tayyip Erdoğan savunuyor Allah ondan razı olsun. Topraklarımızı en kısa zamanda bu terör örgütünden temizlemesini bekliyoruz. Sadece biz 8 aile olarak terör örgütünün zulmünden kaçarak Akçakale'ye geldik. Bizim gibi binlerce aile tehcir edildi. Hepimizin tek isteği evlerimize dönebilmek. Bunun için de Türkiye'nin yapacağı operasyonu bekliyoruz. Burada ne kadar mutlu ve güvende olsak da evimize dönmek, toprağımızı ekip biçmek istiyoruz."