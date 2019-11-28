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Gözleri yaşartan kavuşma! 3 gün sonra toprağın altından çıktı

Sosyal medya bir adamla köpeğinin günler sonra kavuşmasının görüntülerini konuşuyor. Tilki deliğinde mahsur kalan köpeğine canlı ulaşan adamın sevinci binlerce kez paylaşıldı.

28.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:41Gözleri yaşartan kavuşma! 3 gün sonra toprağın altından çıktı

'nin bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Alan Whitton geçtiğimiz günlerde köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Başka bir köpek kendilerine doğru hamle yapınca kendi köpeğini elinden kaçıran Whitton, saatlerce arasa da bir sonuca ulaşamadı.

3 gün boyunca çevrede köpeğini arayan Whitton, umudunu kaybetmek üzereyken gelen bir telefonla harekete geçti. Komşularından biri, köpeğinin bir tilki deliğinin etrafında farklı bir koku algıladığını ve hemen gelmesini söyledi.

Yardıma koşan arkadaşlarıyla beraber söz konusu yere giden Whitton, bir yandan Jack Russel cinsi köpeğine seslenip diğer yandan toprağı elleriyle kazmaya başladı. Uzunca bir uğraşın ardından Whitton mutlu sona ulaştı.

Tilki deliğinde mahsur kalan köpeğine 3 gün sonra canlı olarak ulaşan Whitton gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara da yansırken, yürekleri ısıtan kavuşma sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Whitton, bir daha böyle bir şey yaşamamak için köpeğine GPS'li tasma takacağını belirtti.


İngiltere, Essex, Dünya

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