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"Gözlerim doğa olaylarından etkileniyor" diyen şarkıcı Ebru Polat Twitter'da trend oldu

2 gün önce Marmara Denizi'nde yaşanan depremden önce gözlerinin doğa olaylarından etkilenip kızardığını söyleyen şarkıcı Ebru Polat, bugün medyana gelen depremden sonra Twitter'da trend oldu.

26.09.2019 16:17

2 gün önce Marmara Denizi'nde 2 deprem meydana geldi. Doğa olaylarının kendisini çok etkilediğini söyleyen şarkıcı Ebru Polat ise depremden bir gece önce gözlerinin kızardığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Bugün meydana gelen deprem sonrasında Ebru Polat'ın gözleri Twitter'da gündem oldu.

"DOĞA OLAYLARI BENİ ÇOK ETKİLİYOR"

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 24 Eylül'de Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı. Şarkıcı Ebru Polat da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gözlerini çektiği bir fotoğrafı "Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu." notuyla paylaştı.

TWITTER'DA ALAY KONUSU OLDU

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Büyük korkunun yaşandığı deprem sonrası Ebru Polat'ın gözleri Twitter'da gündem oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "Devletin Ebru Polat'ın gözüne göre tedbir alınması gerek", "İyi misin gözün falan çıkmamıştır inşallah" ve "İstanbul'da yaşayanlar olarak senden nefret ediyoruz insan depremi önceden uyarır" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Ebru Polat hakkında atılan bazı tweetler:

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.

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Marmara Denizi, Ebru Polat, Twitter, Magazin, Güncel

YORUMLAR(9)
ADINIZI YAZIN:aaa hayret ebrunun gözleri varmıış
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MEED:Bizim depremler doğal AFET !!! Bu ebru''da yapay AFET :) !!!
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ASD:SANA BEYİN ALACAĞIM ÇÜNKÜ BEYİNSİZSİN
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......:Renkli lensleri yapmıştır. Rimeller farlar yuzundendir. Göz tansiyonu vardır. Baharda rüzgarlı havada yurumustur. O kat kat rimelleri aye linerlari çıkaran temizleyicilerden olmuştur.
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SİNYOR:YENİ İŞTEN GELMİŞ ESKORTLAR GİBİ BAKIYOR GÖZLER YA.
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JEAN RENO:eğitim şart
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HAİNBUL:BUDA AYRI BİR AFET
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KALEM:yıkalım rasathaneleri ebrunun gözlerine bakalım
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ADINIZI YAZIN:gerizekalı ya
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