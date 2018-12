Gözlerini Bağlayıp Görme Engellilerle Maç Yaptılar

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:05



Haluk Levent'in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) ile Eskişehir ÖzGörsem Spor Kulübü oyuncuları arasında düzenlenen futbol karşılaşmasının kazananı dostluk oldu.3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve dostluğun galibiyetten önde tutulduğu maçta, Malatya'da düzenlenen turnuvada Türkiye 3'üncüsü olan ÖzGörsem Spor Kulübü B1 Hiç Görmeyen Futbol Takımının karşısında AHBAP üyeleri de gözlerini bandaj ile kapatarak değişmeli olarak mücadele etti. İki ekip arasında düzenlenen empati karşılaşmasında takımlar 4+1 şeklinde oynarken, herhangi bir sakatlık veya kazayla karşılaşmamak amacıyla 4 adet yönlendirici de saha kenarında yer aldı. Görme engellilerin yaşadığı zor şartları anlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için sahaya çıkan AHBAP ekibi 10 kişi ile değişmeli olarak yeşil sahada bulundu. Takımların birbirlerine karşı olan dostça yaklaşımları dikkat çekerken, seyircilere ve oyunculara keyifli anlar yaşatan maç, karşılıklı birer gol ile berabere bitti."Yensek de yenilsek de dostluk kazanacak"Görme engelli bireyler olarak senenin sadece belli günlerinde hatırlanmak istemediklerini belirten ÖzGörsem Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm dünyada farkındalık oluşturmak için kutlanmakta. Bizler de bugün Eskişehir'de Ahbap ekibiyle birlikte B1 Hiç Görmeyenler Futbol Takımımızla beraber empati karşılaşma maçı yapmak istedik. Onların da gözünü bağlayarak görme engelli futbolunu tanıtmak istedik. Ben biz de yensek karşı taraf da yense dostluğun kazanacağını düşünüyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 16 Mayıs Sakatlar Haftası diye günlerimiz var bizim. Sadece bu günlerde anılmayalım. Yani yılın 365 gününde bizler bu hayatın içerisinde varız. Bizler işte bu sorumlulukları, bu zorlukları bizler zaten hayatın içerisinde yaşıyoruz. Yani bize örnek veriyorum sadece 3 Aralık'ta gelmesinler. 10-16 Mayıs haftalarında bizi hatırlamasınlar. Bizleri hayatlarının içerisinde 365 günün 365 gününde bu hayatta var olduğumuzu bilmeleri ve bizlerle birlikte hareket etmelerini istiyoruz. Bizler bugünü kutlamıyoruz. Yani engellilik kutlanılacak bir şey değil. Bizler sadece bu farkındalığı toplumuza anlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi."Onları yalnız bırakmamaya karar verdik"Görme engellilerin yalnız olmadığını göstermek için aralarında bir futbol maçı düzenlediklerini dile getiren AHBAP Eskişehir Genel Başkanı Zeynep Ünal, "Biz onların bazı eksikliklerini gidermek için bir araya gelmiştik. Kendileriyle yaptığımız toplantıda Adnan bay, 'Bizimle çoğu dernek görüşmek istiyor, fakat sonrasında bizi hiç arayıp sormuyorlar, sadece toplantıda kalıyor' dedi. Biz de kendilerine gerekli yardımı yaptıktan sonra onları yalnız bırakmamaya karar verdik. O yüzden bu farkındalık maçını, empati maçını düzenledik. Şu an 10 kişiyiz ama takımlar ayrılacak. Onların belirlediği sayıya göre belli bir sayı olacak. Maçımız şöyle olacak: B1 Hiç Görmeyenler Futbol Takımı. Yani o şekilde yürüyecek maç. Bizim arkadaşlarımızın gözünü kapatacaklar. Bu şekilde belli hareketlerle, Adnan Bey onları yine öğretti bize, onlarla maç yapacağız" şeklinde konuştu."Amaç, galibiyetten çok kazasız belasız bir karşılaşma olması"İki kulüp olarak oldukça anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini aktaran ÖzGörsem Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Yüksel Kumarcı, "Bu her ne kadar dostluk maçı olsa da atacağız, onlar da atacaklar. Tabi burada amaç galibiyetten çok kazasız belasız bir karşılaşma olması. Tabi bizler senelerdir bu işin içinde olduğumuz için, arkadaşlar yeni. O yüzden çok şansları yok diye düşünüyorum. Ama onlara da tabi başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı."Artık onlar da Ahbap ailesinden"Birkaç dakikalığına da olsa görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştıklarını ifade eden AHBAP Yardımlaşma Kurulu Sorumlusu Melek Yüceer, bu etkinlikle kişisel farkındalıklarının katbekat arttığını dile getirdi. Görme engellilerin görmezden gelindiğini sözlerine ekleyen Yüceer, "Bugün bizim için çok önemli bir gün aslında. Güzel bir etkinlik. Her zaman onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Artık onlar da bizim Ahbap ailesinden oldular. Çok zor, boşluk tamamen, aslında üzücü. Zor hayatları var. Anlatamam yani, gerçekten yaşamaları gereken bir durum. Onlara destek olmamız gerekiyor. Bu etkinlikte biz çok daha farkına vardık. Onların görmezden gelindiğinin farkına vardık. Zor şartlarda bu kulübü ayakta tutmaya çalıştıklarının farkına vardık. Desteksiz, kendi, bireysel çabalarıyla. Onlara daha çok yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü aralarında sonradan engelli olanlar var ve biz de bir engelli adayıyız. Bunu her zaman biliyor ve farkında oluyor olmamız gerekiyor. Daha çok farkındalık, daha çok destek istediğimiz; daha çok özveri" diyerek sözlerine son verdi. - ESKİŞEHİR