Gözlerini Bağlayıp, Görme Engellilerle Maç Yaptılar

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:06

ESKİŞEHİR'de, şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) üyeleri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla gözlerini uyku bandıyla kapatarak, görme engellilerle halı sahada futbol maçı yaptı.AHBAP üyeleri ile Öz GÖRSEM Görme Engelliler Spor Kulübü B1 Hiç Görmeyen Futbol Takımı oyuncuları, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Yenikent Mahallesi'ndeki halı sahada bir araya geldi. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen futbol karşılaşmasında AHBAP üyeleri, gözlerine uyku bandı takarak, sahaya çıktı. Karşılaşmada 5'er kişlik takımlar, içinde zil olan topu kullandı. Maçta 1 hakemin yanı sıra 4 kişi de yönlendirici olarak görev yaptı. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.'YILIN 365 GÜNÜNDE, BU HAYATIN İÇİNDE VARIZ' Öz GÖRSEM Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, AHBAP üyelerine organizasyon için teşekkür ederek, "8 ile 12 Ekim arasında Malatya'da düzenlenen futbol turnuvalarında takımımız Türkiye 3'üncüsü oldu. Bizler imkan verildiğinde imkanları değerlendirebilmek için elimizden gelen her türlü fedakarlığı gösteriyoruz. '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, '10- 16 Mayıs Sakatlar Haftası'nda günlerimiz var bizim. Bizler sadece bugünlerde anılmayalım. Yılın 365 gününde, bizler bu hayatın içinde varız. Bu sorumlulukları, bu zorlukları bizler zaten bu hayatın içinde yaşıyoruz. Bize sadece 3 Aralık'ta gelmesinler. 10-16 Mayıs haftalarında bizleri hatırlamasınlar. Bizleri hayatlarının içerisinde 365 günün 365 gününde bu hayatta var olduğumuzu bilmeleri ve bizlerle birlikte hareket etmelerini istiyoruz. Bizler bugünü kutlamıyoruz. Yani engellilik kutlanacak bir şey değil, bizler sadece bu farkıdanlığı toplumumuza anlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yani bizler ötekileştirilmek istemiyoruz, bizler ikinci planda kalmak istemiyoruz. Bizler nasıl ki bu toplumumuzda sizler birer rolseniz bizler de bu toplumun içerisinde birer rolüz" diye konuştu. AHBAP Eskişehir Başkanı Zeynep Ünal ise "Genel Başkanımız Haluk Levent'in önderliğinde, görme engellilerin bazı eksikliklerini gidermek için biraraya gelmiştik. Kendileriyle toplantı yaptık. Toplantı sırasında Adnan Yıldız 'Bizle çoğu dernek görüşmek istiyor sonrasında hiç arayıp sormuyorlar, sadece toplantıda kalıyor' dedi. Biz de kendilerine gerekli yardımı yaptıktan sonra onları yalnız bırakmamaya karar verdik. O yüzden bu farkındalık, empati maçını düzenledik" dedi. - Eskişehir