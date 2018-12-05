Gözlük Kutusundan Uyuşturucu Çıktı

Nevşehir
'in Avanos
ilçesinde şüphe üzerine durulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, araçta bulunanlardan biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde bir aracı durdurarak, arama yaptı.
Araçta bulunanlardan A.N.Y'nin elindeki gözlük kutusunu attığını fark eden polis, kutu içinde yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirdi.
Araçtaki aramada, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, beyaz kağıt içine sarılı vaziyette 4 gram esrar ile bir gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan A.N.Y. ve N.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.N.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nevşehir,Avanos
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:20