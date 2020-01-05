Gözlük Takan İnsanların Daha Şehvetli Görünmesinin 8 Sebebi

Gözlük kullanan insanların diğerlerine göre daha şehvetli göründükleri aşikar. Aklımıza direk sekreter pozu gelse de gözlükler erkeklerde de işe yarıyor. Peki nedir bunun sebebi dedik ve sıraladık:



1- Kullanıcısını zeki gösterir.







2-Açıklama yapar bir görüntü katar.







3-Her zaman bir modası vardır.







4-Yüz şeklinizi dengeler.







5-Gizemli bir hava katar.







6-Sizi farklılaştırır ve görünmenizi sağlar.







7-Makyajınızı ve gözünüzü vurgular.







8-Daha arkadaş canlısı gösterir.





Kaynak: TheGeyik