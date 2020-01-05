Gözlük Takan İnsanların Daha Şehvetli Görünmesinin 8 Sebebi

Gözlük kullanan insanların diğerlerine göre daha şehvetli göründükleri aşikar. Aklımıza direk sekreter pozu gelse de gözlükler erkeklerde de işe yarıyor. Peki nedir bunun sebebi dedik ve sıraladık:
Sekreter
1- Kullanıcısını zeki gösterir.
2-Açıklama yapar bir görüntü katar.
3-Her zaman bir modası vardır.
4-Yüz şeklinizi dengeler.
5-Gizemli bir hava katar.
6-Sizi farklılaştırır ve görünmenizi sağlar.
7-Makyajınızı ve gözünüzü vurgular.
8-Daha arkadaş canlısı gösterir.
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Kaynak: TheGeyik