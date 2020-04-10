Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Göztepe 27 Nisan'da sahaya çıkacak

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

10.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:46
Göztepe 27 Nisan'da sahaya çıkacak

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren genç teknik adam, takım olarak idmanlara 27 Nisan Pazartesi günü başlamayı planladıklarını söyledi. Önce 20 Nisan Pazartesi günü oyuncularının 4'erli gruplarla Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sahaya ineceğini açıklayan Palut, "27 Nisan'a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız. Bir hafta sonra ise tüm takımı sahaya indirmeyi hedefliyoruz. Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak ön görüyoruz. Bu zamana kadar fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle şu ana kadar oyuncuların video konferansla evlerinden idman yaptığını hatırlatan İlhan Palut, "Ev antrenman süreci çok uzadığı için 3 gün önce 1 hafta ara verdik. Evdeki çalışmalarlarla futbolcuları hazır tutmak mümkün değil.  Futbolcular evde temel kuvvet çalışmaları yapıyor. Evde futbola özgü kuvvet çalışmalarını yapmamız çok zor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerin başlama tarihinden 1 ay önce takımlara haber verecek. Biz son maçımızı 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'a karşı oynadık. 20 Mart tarihi itibariyle kararlar açıklandı ve evlerimize kapandık. Biz ev antrenmanlarıyla futbolcuların performansının geriye gitmesinin yavaşlamasını sağlıyoruz. Ayrıca tüm yabancı futbolcularımız İzmir'de, giden kimse yok" dedi. Palut, yeni tip Koronavirüsü (Kovid-19) salgını sürecinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Daha önce ligler Ağustos'ta başladığı için serzenişlerimiz olurdu. Ancak olağanüstü bir durum var. Herkesin bir fedakarlık yapması gerekiyor. Sıkıştırılmış bir takvim olacak ama önümüzdeki takvime uyacağız. Sağlık personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de yaz dönemi maçlara çıkacağız. 'Bu havada maç mı oynanır? 3-4 günde bir maça mı çıkılır? Bu kadar seyahat mi edilir?' gibi serzenişlerde bulunma lüksümüz olamaz. Hepimizin fedakarlık yapması gereken bir dönemdeyiz. Önümüze nasıl bir takvim konursa buna uyacağız" cümlelerini sarf etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Karantinada şov yapmak isteyen genç futbolcu, evinin camını kırdı Spor
Karantinada şov yapmak isteyen genç futbolcu, evinin camını kırdı
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu Spor
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi’den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Juventus’u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu Spor
Juventus'u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil Spor
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil
Haberler ›› Spor ››Göztepe 27 Nisan'da sahaya çıkacak - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:37: Arda Turan maske yardımına başladı! 100 bin adet... - Spor 14:37: Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması - Spor 14:32: Diego Ribas'ın Flamengo Formasıyla En İyi Anları - Spor 14:32: Liverpool Kadrosunun Video Görüntülü Yoga Seansı - Spor 14:29: Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını bilmeye çalıştı - Spor 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:31: Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu - Spor 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler