Göztepe 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı
Göztepe Akademisi'nde oynayan minik futbolcular semtin kadınlarına çiçek hediye edip, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.
09.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:21
Göztepe Akademisi'nde oynayan minik futbolcular semtin kadınlarına çiçek hediye edip, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Göztepe 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Spor
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