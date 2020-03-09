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Göztepe 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Göztepe Akademisi'nde oynayan minik futbolcular semtin kadınlarına çiçek hediye edip, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

09.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:21
Göztepe Akademisi'nde oynayan minik futbolcular semtin kadınlarına çiçek hediye edip, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Göztepe 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Kaynak: Dugout

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Spor
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