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Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 24 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, çalışmalarını sürdürdü.

21.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:42Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 24 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı. Göztepeli oyuncular, idmanın kalan bölümünde Aytemiz Alanyaspor müsabakasının taktiği üzerinde durdu.
Sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Hüseyin Bulut'un yer almadığı antrenmanda, cezası nedeniyle hafta sonu forma giyemeyecek Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.
Yeni stat için kombine satışları pazartesi günü başlayacak
Öte yandan, Süper Lig'in ikinci devresinde maçlarını Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamayı planlayan Göztepe'de ikinci devre için kombine bilet satışları 25 Kasım Pazartesi günü Passolig internet sitesinden başlayacak.
İlk yarıda kombinesi olanların biletleri indirimle satın alabileceği öncelikli satış dönemi 6 Aralık Cuma günü sona erecek. Kombine biletlerin tüm Göztepe Passolig kartı sahiplerine satışı 9 Aralık Pazartesi'den itibaren gerçekleştirilecek.

Aytemiz Alanyaspor, Spor

Kaynak: AA

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