Göztepe Antalya'da Telafi Peşinde

30 Kasım 2018 Cuma 11:24



30 Kasım 2018 Cuma 11:24

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Medipol Başakşehir'e yenilerek düşüşe geçen Göztepe, yarın kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Antalyaspor'a konuk olacak.Antalya Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Konuk İzmir temsilcisinde, sarı kart cezalıları sağ bek Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan sol bek Adama Traore ile orta saha Atakan Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.Antalya deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla giden Göztepe bu sezon dış sahada istediği skorları elde edemedi. Oynadığı 6 maçta sadece Trabzonspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Erzurumspor müsabakalarını puansız tamamladı. Teknik direktör Bayşram Bektaş, kötü gidişata dur diyeceklerine inandığını belirterek, "En iyi şekilde hazırlandık. Taraftarımızı mutlu edeceğiz" yorumunu yaptı.Göztepe'nin muhtemel 11'i şöyle:"Beto - Tayfur, Kadu, Reis, Berkan, Alpaslan, Poko, Castro, Halil, Yasin, Jarome" - İzmir