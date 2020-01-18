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Göztepe, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

18.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:32Göztepe, Antalyaspor maçına hazır
Süper Lig'de yarın 'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanda ilk bölümde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Wallace Reis'in yer almadığı antrenmanda Andre Poko ile Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Antalyaspor-Göztepe maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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