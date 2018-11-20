20 Kasım 2018, 18:10
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Göztepe, Başakşehir Şansızlığını Kırmak İstiyor

Göztepe, Başakşehir Şansızlığını Kırmak İstiyor

Spor Toto Süper Lig'de Pazartesi günü Bornova Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, rakibiyle son 2 sezonda oynadığı 4 resmi maçı da kaybetti.



Srı-kırmızılılar 1. Lig'de mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki randevuyu 6-2 kaybeden Göztepe, evinde de turuncu-lacivertlilere 2-0 mağlup oldu.

Geçen sezon 14 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de Başakşehir'e rakip olan Göztepe yine iki karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bornova Stadı'nda rakibine Epureanu ve Adebayor'un golleriyle 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Jahovic uzatma dakikalarında penaltıdan ağları havalandırmıştı. İstanbul'daki ikinci devre müsabakasında sonuç 2-0 Başakşehir'in lehine sonuçlandı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sol bek Traore ve orta saha Atakan sakat. Bornova,Başakşehir

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