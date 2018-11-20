Göztepe, Başakşehir Şansızlığını Kırmak İstiyor

Srı-kırmızılılar 1. Lig'de mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda Başakşehir
'le Ziraat Türkiye Kupası
F Grubu'nda karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim
Stadı'ndaki randevuyu 6-2 kaybeden Göztepe, evinde de turuncu-lacivertlilere 2-0 mağlup oldu.
Geçen sezon 14 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de Başakşehir'e rakip olan Göztepe yine iki karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bornova
Stadı'nda rakibine Epureanu ve Adebayor
'un golleriyle 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Jahovic uzatma dakikalarında penaltıdan ağları havalandırmıştı. İstanbul
'daki ikinci devre müsabakasında sonuç 2-0 Başakşehir'in lehine sonuçlandı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sol bek Traore ve orta saha Atakan sakat.
Bornova,Başakşehir