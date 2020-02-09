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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ertelenen Rizespor maçının kendileri için dezavantaj olduğunu söylerken, önemli olanın hep beraber sahaya çıkmak olduğunu vurguladı.

09.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:58Göztepe Başkanı Mehmet Sepil:
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ertelenen maçının kendileri için dezavantaj olduğunu söylerken, önemli olanın hep beraber sahaya çıkmak olduğunu vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçı olarak oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesinin konuk ekibin hava şartlarından dolayı İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

"Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de konuyla ilgili bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Başkan Sepil, bu sezona iyi başlayamadıklarını ancak sonradan toparladıklarını belirterek, "Yeni stadımızda ikinci maçımız olacaktı. 95 yıl stadımızı beklemiştik. Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak. İki takımda eşit koşullarda oynasın ve maç sahada oynansın ve bitsin. Göztepe iyi bir hava yakalamıştık, bu maçı şimdi oynayamamak bizim için dezavantaj ama önemli değil, ileride oynarız" dedi. - İZMİR

Mehmet Sepil, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

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