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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Şimdi işimiz daha rahat "

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından, "Yeni stadımızla Göztepe'yi büyüteceğiz' diyorduk. Şimdi işimiz daha rahat olacak" şeklinde konuştu.

21.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:10 Göztepe Başkanı Mehmet Sepil:
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 'ı 2-1 yendikleri maçın ardından, "Yeni stadımızla Göztepe'yi büyüteceğiz' diyorduk. Şimdi işimiz daha rahat olacak" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yeni yapılan statlarına geçeceklerini hatırlatarak, "Buradaki son Süper Lig maçımızdı. Zor ve önemli bir maçtı. Galatasaray buraya stresli geldi. İyi oynadık. Takımdan çok memnunum. Galatasaray'ı yenmeyi çok istiyorduk ve bugün çok istediğimiz için yendik" dedi.

Galatasaray'ı son 2 senedir yenemediklerini de ifade eden Sepil, "Galatasaray Başkanı olan sevgili kardeşimi burada şampiyon olarak da ağırlamıştık. Onları 2 senedir yenemiyorduk o yüzden de önemliydi bu galibiyet. 'Yeni stadımızla Göztepe'yi büyüteceğiz' diyorduk. Şimdi işimiz daha rahat olacak. Haftaya lider bir takımla, aslan gibi bir takımla oynayacağız, Sivasspor'la" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise basın mensuplarının sorularını karşılıksız bırakarak herhangi bir açıklama yapmadan stattan ayrıldı. - İZMİR

Mehmet Sepil, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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