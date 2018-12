Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Sorumlu Benim"

Kaynak: DHA

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Burasspor'la evinde golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil gidişatı değerlendirdi. Telekonferans aracılığı ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sepil, "Göztepe'de bir sistem var. Bu sistemin başındaki kişi de benim. O nedenle sorumluluk bende" diye konuştu. Morallerinin bozuk olduğunu dile getiren Sepil, "Moraller bozuk olunca yansımalar da oluşuyor. Sosyal medyada ve kendi taraftarımızda eleştiriler büyüyor. Bu Türk futbolunda hep var. Eleştiri yapanlar bizim doğrusuyla yanlışıyla olan kulüp yapımızı anlamak istemiyorlar. Göztepe'ye özellikle son 2 senede tamamıyla zaman ayırmaya başladıktan sonra transfer harcamalarına ben bakıyorum. Bunların iyisiyle kötüsüyle sorumlusu benim" ifadelerini kullandı.Camianın rahat olmasını isteyen Mehmet Sepil, "Devra arası dönemde de aynı sistemle çalışılacak. Transferde analistlere ya da teknik adamlara danışıyoruz. En sonunda transferi son olarak ben yapıyorum. Ancak şu ana kadar scoutların onayından geçmeyen kimseyi almadım almam da. Dolayısıyla düzenimizin farkındayız. Bu düzenden nemalanmaya çalışanları uzaklaştırmaya gayret ediyoruz. Transferde en az komisyonları ödeyen kulübümüz. 'Takım Urla'da yanlış yönetiliyor' gibi bir resim çiziliyor. Yanlışlarımız var, başarısızlıklarımız var, dikkat etmemiz gereken konularda yeterli titizliği göstermemiş olabiliriz. Yanlış transfer yapabilir miyiz, yapabiliriz. Transferlerimizden şu an için sonuç almadığımız isimler var. Ancak bir çoğu belli müddet sonra tam tersine iyi oyuncuya dönüşebiliyor. İngiltere'de Wolwerhampton sezona çok iyi başladı. Sonra 5 maç kaybedip tekrar 3 karşılaşmasını kazandı. Şu an Avrupa için oynuyorlar. Futbolun içinde inişler ve çıkışlar olacak" yorumunu yaptı.Herkesin dikkatli ve sabırlı davranmasını isteyen Sepil, Göztepe'nin değerlerine sadık kalınması gerektiğini vurguladı. Takımı şampiyonluk için kurmadıklarını anlatan Sepil, "Bizler sadece galibiyet için bulunmayan kültürün temsilcisiyiz. İki dedikodunun üzerine sazan gibi atlarsak camiaya zarar veririz. Bankalardan kredi kullanmayan tek ya da 1-2 kulüpten biriyiz. Buna çok özen gösteriyorum. Büyük paralarla değil, kendi ekonomisini yöneten bir kulüp olmak istiyoruz. Son haftalarda bir düşüşün olduğunu kabul ediyorum. Sezon başındaki performansımızı yansıtamadık. Ancak oyuncu topluluğumuza güveniyorum. Bizlere güzel şeyler yaşattılar. Yıllarca yenemediğimiz takımları yendiler. Oyuncu grubu daha beğenilen ve netice getirecek maçlar oynayacak. Teknik direktör Kemal Özdeş'e de inanıyorum. Devre arasına kadar kupa ve bir lig maçımız kaldı. Ara dönem bizim için önemli olacak" dedi.ÖZDEŞ GÖZTEPE'Yİ SEÇTİGöztepe Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Kemal Özdeş'in takıma geliş sürecini anlattı. Eski çalıştırıcıları Bayram Bektaş'ın çok karakterli bir teknik direktör olduğunu ifade eden Mehmet Sepil, "Bizim için hareketli bir süreç oldu. 1'inci Lig'de oynadığımız zaman Okan Buruk döneminde de 7 maçta 5 yenilgi almıştık. Bu sezonun başında hem futbol hem sonuç olarak şikayetçi olmadığımız bir yerdeydik. Potansiyel takımları rahat yeniyorduk. Oyun olarak düşüş yaşayınca sonuçlara da olumsuz yanısamalar meydana geldi. Bunun sonucunda geçen hafta Sivasspor maçından sonra Bayram hocamızla yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.Türkiye'deki yapı gereği başarısızlıklar geldiği an herkesin gardının çabuk düştüğünü belirten Sepil, "Buna hepimiz dahiliz. Bunun sonucunda işi en kolay çözüm yolu teknik direktör değişimleri. Bu kadar yılda bir sürü teknik direktörle çalıştım. Çelişki yaşadık ama oyuncular da gereğinden fazla düştü. Ardından yeni hocamızla anlaştık. Kemal Özdeş'i seçmemizin nedeni, kariyerine baktığımızda kulübü getirmek istediğimiz noktaya götüreceğine inandık. Kasımpaşa'daki performansı çok etkileyiciydi. Yeni oyuncuları piyasaya çıkardı, bilinmeyen isimleri kazandırdı. Kendisi de Göztepe'yi çok istedi. Hocamıza 3 takım teklif götürmüş, Özdeş'in Göztepe'yi çok istediğini gördüm. 'Para ve pazarlık sorun değil, ben başarı hikayesi yazacağım' dedi.Bu sefer umuyorum ki ahenkle başarı yakalayalım. İleride görmek istediğimiz Göztepe'nin omurgasını inşaa edecek" şeklinde konuştu.KUPADA RÖVANŞ ZAMANISüper Lig'de son haftalarda kötü sonuçlara imza atan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında deplasmanda 3-0 yendiği Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maç saat 17: 00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları süren Deniz, Ngando, Hakan, Traore ve Atakan forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP tribünü 54, numaralı 27.5, kuzey kale arkası 11 ve misafir tribün 10 TL olarak belirlendi. - İzmir