Göztepe, Bayram Bektaş'la Yollarını Ayırıyor!

Skorer - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor
'a deplasmanda 2-0 yenilen teknik direktör Bayram Bektaş
'la yolların ayrılabileceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de son 4 maçta sırasıyla BB Erzurumspor
, Medipol Başakşehir
, Antalyaspor
ve son olarak DG Sivasspor'a kaybetti.
Taraftarlar istifa çağrısı yaptı
Bayram Bektaş taraftarların istifa çağrısı yapması üzerine maç sonunda İHA'ya şöyle konuştu: "Şu anda uçağımız var. Uçağı kaçırmamak için takımla birlikte uçağa gidiyoruz. Bu şimdiki konu değil ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler."
İlk aday Kemal Özdeş
Göztepe yönetiminin teknik direktör Kemal Özdeş'e teklif götüreceği öğrenildi.
Bayram Bektaş
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:23