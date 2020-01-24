Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Göztepe maçı bilet fiyatları sorgulanırken, maç için geri sayım başladı. Beşiktaş 19 Ocak günü Lig şampiyonu Sivas spor ile yaptığı maçta 2-1'lik yenilgi aldı. 30 puan ile 7. sırada bulunan siyah beyazlı takım, Göztepe mücadelesinden almayı hedeflediği 3 puan ile Avrupa Ligi eleme turu takımları arasına adını kazıyacak. Göztepe - Beşiktaş maçı hakemi ve daha fazlası haberimizde.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenecek müsabakada Beşiktaş misafir takım olarak yerini alacak. Maç, 26 Ocak 2020 Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek. Nefesleri kesecek maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İki takımın kıyasıya mücadele edeceği karşılaşmanın hekemliğini Hüseyin Göçek üstlenecek. Esat Sancaktar birinci, Serkan Ok ise ikinci yardımcı hakem olarak sahada bulunacak. Kadir Sağlam ise maçın dördümcü hakemi olacak.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş maçı ile açılışını da yapmış olacak Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak maçı, yerinde izlemek isteyen futbol severler için bilet fiyatları:

1. Kategori - 459,00 TL

2. Kategori - 405,00 TL

3. Kategori - 216,00 TL

4. Kategori - 189,00 TL

5. Kategori - 162,00 TL

6. Kategori - 109,00 TL

Misafir - 142,00 TL

GÖZTEPE STADI KAÇ KİŞİLİK?

Göztepe'nin çok amaçlı stadının mimarisi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil tarafından yapıldı. 30.035 kiilik kapasitesi bulunan yeni stadyumun diğer özellikleri şöyle:

* UEFA kriterlerine uygunluk

* 500 kapasiteli katlı yeraltı otoparkı

* Yüksek ses akustiği

* Çatısında çevre halkının faydalanabileceği, yeşillendirilmiş, deniz manzaralı, yürüyüş ve etkinlik alanı

* 8 adet seyirci giriş kapısı

* Kafeler

* Göztepe Müzesi

* Halka açık spor tesisleri

* Fitness merkezi

* Sosyal kullanım alanları

* Çocuk eğlence merkezleri

* İdari ve kulübe gelir getirici alanları