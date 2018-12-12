Göztepe Bursa'ya Üstün

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:22



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:22

SPOR Toto Süper Lig'in 16. haftasında cuma günü Bornova Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, rakibine oynadığı son 10 resmi maçta üstünlük kurdu. Bu periyotta Bursaspor'u 4 kez yenen sarı-kırmızılılar sadece 2 maç kaybetti. Taraflar sahadan ise 4 defa beraberlikle ayrıldı. Göztepe, Bursaspor'u 1999-2000'de daplasmanda 2-1, 2001-02'de evinde 2-0 ve kupada 3-2, son olarak da geçen sezon İzmir'de yine 2-1 mağlup etmesini başardı. Bursaspor ise Göz-Göz'ü 1981-82 sezonunda sahasında 3-0 ve 2002-03'te Atatürk Stadı'nda 1-0 yenmeyi başardı. Göztepe ve Bursaspor son 10 müsabakada filelere 10'ar gol bıraktı.Göztepe'nin başında ilk kez Bursaspor maçında sahaya çıkacak teknik direktör Kelam Özdeş, yeşil-beyazlılara karşı 2 maç kazandı. Özdeş, Kasımpaşa'da çalıştığı dönemde Bursaspor karşısında geçen sezon deplasmanda 1-0'lık skorla güldü. Özdeş'in Kasımpaşa'sı 2016-17'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bursaspor engelini 4-0'la aştı. Bursaspor ise Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa ve Balıkesirspor'u birer kez yendi. 2011-12 sezonunda ise Manisaspor'un başında olan Kemal Özdeş, Bursaspor deplasmanında golsüz beraberlikle döndü. Hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan sakat, Brezilyalı savunmacı Kadu ise cezalı. - İzmir