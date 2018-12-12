12 Aralık 2018, 14:22
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Göztepe Bursa'ya Üstün

Göztepe Bursa

SPOR Toto Süper Lig'in 16. haftasında cuma günü Bornova Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, rakibine oynadığı son 10 resmi maçta üstünlük kurdu.



SPOR Toto Süper Lig'in 16. haftasında cuma günü Bornova Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, rakibine oynadığı son 10 resmi maçta üstünlük kurdu. Bu periyotta Bursaspor'u 4 kez yenen sarı-kırmızılılar sadece 2 maç kaybetti. Taraflar sahadan ise 4 defa beraberlikle ayrıldı. Göztepe, Bursaspor'u 1999-2000'de daplasmanda 2-1, 2001-02'de evinde 2-0 ve kupada 3-2, son olarak da geçen sezon İzmir'de yine 2-1 mağlup etmesini başardı. Bursaspor ise Göz-Göz'ü 1981-82 sezonunda sahasında 3-0 ve 2002-03'te Atatürk Stadı'nda 1-0 yenmeyi başardı. Göztepe ve Bursaspor son 10 müsabakada filelere 10'ar gol bıraktı.

Göztepe'nin başında ilk kez Bursaspor maçında sahaya çıkacak teknik direktör Kelam Özdeş, yeşil-beyazlılara karşı 2 maç kazandı. Özdeş, Kasımpaşa'da çalıştığı dönemde Bursaspor karşısında geçen sezon deplasmanda 1-0'lık skorla güldü. Özdeş'in Kasımpaşa'sı 2016-17'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bursaspor engelini 4-0'la aştı. Bursaspor ise Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa ve Balıkesirspor'u birer kez yendi. 2011-12 sezonunda ise Manisaspor'un başında olan Kemal Özdeş, Bursaspor deplasmanında golsüz beraberlikle döndü. Hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan sakat, Brezilyalı savunmacı Kadu ise cezalı. - İzmir
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:22