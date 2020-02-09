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Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi

Süper Lig'in 21. haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

09.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:48Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi
Süper Lig'in 21. haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi." ifadeleri kullanıldı.
Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ertelenen maçlar da duyuruldu.
Ertelenen maçlar şöyle:
TFF 1. Lig:
Giresunspor - İstanbulspor
TFF 2. Lig:
Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi
TFF 3. Lig:
Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediyespor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor

Çaykur Rizespor, Spor

Kaynak: AA

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