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Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi

Süper Lig'in 21. haftasında yarın akşam oynanacak olan Göztepe-Çaykur Rizespor maçı konuk takımın olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelememesinden dolayı ertelendi.

09.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:57Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi
Süper Lig'in 21. haftasında yarın akşam oynanacak olan Göztepe-Çaykur Rizespor maçı konuk takımın olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelememesinden dolayı ertelendi.

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1. Lig

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor

Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig

Yomraspor - Serik Belediyespor

Fatsa Belediyespor - Kozan FK

Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

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