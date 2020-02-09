Haberler » Spor » Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi - Spor

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi

Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, Rizespor kafilesinin İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

09.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:09Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi
Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, Rizespor kafilesinin İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Doğu Karadeniz Bölgesinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve kısmı zamanda halen devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla Çaykur Rizespor kafilesi, Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması sebebiyle İzmir'e ulaşamadı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Çaykur Rizespor kafilesinin İzmir'e ulaşamaması nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi."

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak. - RİZE

Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 18:58:18